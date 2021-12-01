На Прикарпатті курсуватиме ще один дизель-потяг Крюківського заводу

Голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук анонсувала запуск потягу за маршрутом «Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия». Йдеться про новий дизель-потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

У середу, 1 грудня, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук після зустрічі з керівником «Львівська залізниця» Юрієм Іщуком повідомила, що у Західному регіоні планується запустити новий дизель-потяг ДПКр-3, виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за маршрутом «Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия».

«Уже досягнуто принципових домовленостей між «Укрзалізницею» та Львіською і Чернівецькою областями щодо необхідності модернізації перевезень та відкриття нових регіональних маршрутів», – заявила Світлана Онищук.

Додамо, що дизель-потяг ДПКр-3 вже курсує в Івано-Франківській області під назвою «Прикарпатський експрес» за маршрутом Івано-Франківськ – Ківерці (через Львів та Луцьк).

Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.