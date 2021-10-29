Під час карантину подати показники лічильників простіше онлайн, бо це не лише допомагає уникнути черг зі скупченням людей, а й економить багато часу. ZAXID.NET зібрав усі актуальні способи, як подати показники лічильників за воду, світло та газ не виходячи з дому.

Газ

Подавати показники лічильника необхідно кожного місяця з 1 до 5 числа. Показники потрібно подавати станом на 1 число нового місяця. Споживачам, які не передадуть показання до 6-го числа, обсяг споживання визначатиметься на рівні планового місячного об’єму на відповідний період, що розраховується виходячи з профілю споживача.

Зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте у розділі «Як зареєструватися». За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на свій мобільний можна за посиланням Google Play. Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Чат-боти можна легко активувати в зручному для вас месенджері, увівши дані особового рахунку, останню оплату за газ або номер лічильника. Щоб передати показник – дійте за підказками в головному меню. У чат-ботах теж можна також можна зареєструвати декілька особових рахунків, передавати показники з фото лічильника. Важливо: якщо ви внесли помилкові показання лічильника, скоригувати їх можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото лічильника. За допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника (до 5 цифр). Між даними особового рахунку і показаннями необхідно ввести пробіл. За номерами контакт-центру (0372) 93-19-04, (067) 44-48-104. Користуючись підказками голосового меню, необхідно ввести номер особового рахунку та показання.

Холодна вода

Подавати показники лічильників КП «Чернівціводоканалу» необхідно щомісяця з 25 по 30 (31) число.

У особистому кабінеті на сайті водоканалу. Якщо ви ще не зареєстровані на цьому міському порталі, перейдіть за посиланням, виберіть реєстрацію, вкажіть особовий рахунок, вказаний на квитанціях для сплати комунальних послуг, та суму останньої сплати; У Viber за номером +380991525858. Для врахування даних у тексті повідомлення потрібно вказати: номер особового рахунку; адресу (вулиця, будинок, квартира); поточні показники лічильника; місце встановлення (кухня, туалет). Наприклад: 12345*вул. Головна, 128/1*1111*туалет. Чат-ботом у Telegram. Телефоном у кол-центр: 52-58-58; 52-23-94; +38 0991525858; +38 0673740709. За допомогою SMS за номером +38 099 1 52 58 58 , вказавши спочатку номер особового рахунку, а наступним – поточний показник. Електронною поштою abon.cv@gmail.com. Лист потрібно надсилати за таким прикладом: номер особового рахунку, адреса, номер лічильника − кінцевий показник.

Світло

Показники лічильника електроенергії необхідно подавати щомісяця у період за два календарні дні до кінця місяця та до третього календарного дня наступного місяця. Подати показники лічильника дистанційно можна у кілька способів: