Організатори планують поділити різдвяне містечко на три зони

У Чернівцях обрали переможця конкурсу на проведення та облаштування різдвяного ярмарку. Ним стала громадська організація з Тернополя «Файне.ЮА». Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомили на сайті міськради, уточнивши, що під час різдвяного містечка будуть діяти три зони: ковзанка, фудкорт, зона дитячих розваг і атракціонів.

Переможець конкурсу Тарас Ковальчук під час прес-конференції зазначив, що весь період роботи різдвяного містечка ділять на вікенди. Кожен із них буде тематично присвяченим якійсь події: це може бути Різдво, Новий рік, а якщо це не свята, то влаштують тематичні події.

«П’ятниця — робимо молодіжний формат із вечірками. Субота — гастрономія. Це будуть фестивалі гарячих напоїв, м’яса, пряників тощо. Неділя — сімейний день. Як показав досвід, гарно працює дитяче караоке, коли діти мають можливість поспівати колядки», — розповів Тарас Ковальчук.

Організатори планують поділити Соборну площу на три окремі локації: ярмаркова, ковзанка та розважальна.

Ковзанку облаштують біля ялинки, вона буде більшою, ніж попередніми роками. Крім традиційного катання на ковзанах, тут планують провести змагання з хокею або ж місцеві команди зможуть пограти в хокей.

Середня локація — зона харчування. Цьогоріч організатори заборонять використовувати дрова, а лише вугілля, щоб не створювати димової завіси.

Біля скверу будуть атракціони та розваги для сімейного відпочинку з дітьми. Оскільки наступний рік — Білого тигра, локації тематично оформлять під його логотипи та зображення.

Задля безпеки на Різдвяному ярмарку працюватиме цілодобова охорона та встановлять відеоспостереження.

Наразі дата відкриття різдвяного ярмарку невідома. Минулого року Соборну площу облаштували вже на початку грудня, а зняли декорації лише 21 січня.

Зазначимо, ГО «Файне.ЮА» займається організацією подій у містах та їхньою промоцією. Уже п’ятий рік вони будуть організовувати зимові святкування у Тернополі та Вінниці. В Чернівцях раніше вони не організовували свята. Минулого року облаштуванням Соборної площі займалось управління культури міськради.