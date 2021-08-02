Громадянин РФ Ігор Безлер очолив угроповання бойовиків в червні 2014 року

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР» Ігоря Безлера. Обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням та умисне вбивство вже скерували до суду. Про це повідомили прес-служби СБУ та Офісу Генпрокурора в понеділок, 2 серпня.

За даними слідства, Безлер очолив угруповання бойовиків в червні 2014 році в Горлівці, що на Донеччині. Він організував викрадення місцевого підприємця. Після катувань потерпілого, він його вбив.

Також відомо, що у липні 2014 року він також організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ», якого за наказом Безлера катували та згодом вбили.

Обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством вже скерували до суду.

Правоохоронці уточнюють, що відповідно до Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено максимальне покарання у вигляді довічне позбавлення волі.