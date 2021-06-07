Завербованого ФСБ бойовика спіймали під час спроби теракту на Луганщині
Агент намагався підірвати автомобіль керівника одного із інстититутів Харкова
Служба безпеки України затримала бойовика «ЛНР», якого завербувало ФСБ РФ, під час спроби теракту на Луганщині. Його спіймали саме в той момент, коли він намагався підірвати автомобіль.
Затриманий – громадянин України, який був найманцем в «народній міліції ЛНР». Як уточнює Офіс генпрокурора 7 червня, чоловіка завербувала ФСБ РФ для розвідувально-підривної діяльності на території України у 2020 році.
«Він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано», – йдеться в повідомленні.
Він прибув Росії до Сєвєродонецька, де планував підірватися автомобіль керівника інституту. Його затримали після закладення та спроби привести вибухівку в дію.
Агенту повідомили про підозру, однак за якою саме статтею прокуратура не уточнила.