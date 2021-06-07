Терориста затримала СБУ після закладення вибухівки під автомобіль

Служба безпеки України затримала бойовика «ЛНР», якого завербувало ФСБ РФ, під час спроби теракту на Луганщині. Його спіймали саме в той момент, коли він намагався підірвати автомобіль.

Затриманий – громадянин України, який був найманцем в «народній міліції ЛНР». Як уточнює Офіс генпрокурора 7 червня, чоловіка завербувала ФСБ РФ для розвідувально-підривної діяльності на території України у 2020 році.

«Він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано», – йдеться в повідомленні.

Він прибув Росії до Сєвєродонецька, де планував підірватися автомобіль керівника інституту. Його затримали після закладення та спроби привести вибухівку в дію.

Агенту повідомили про підозру, однак за якою саме статтею прокуратура не уточнила.