Контррозвідка Служби безпеки України викрила екс-чиновника Ради нацбезпеки та оборони України, якого завербувала іноземна спецслужба. Йому вже повідомили про підозру в державній зраді.

Екс-посадовець працював в Адміністрації президента екс-президента Петра Порошенка в 2014 році. Як передає прес-служба СБУ в понеділок, 7 червня, він збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі і закриту.

За даними Київської міської прокуратури, дані стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм.

СБУ та прокуратура не уточнили про якого саме чиновника йдеться, а також про те, на яку іноземну спецслужбу він працював. Однак LIGA.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомив, що йдеться про «непублічного чиновника, "працювати" по якому почали ще в 2016-2017 роках».

Суд відправив його на цілодобовий домашній аршет, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.