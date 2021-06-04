Микола Левченко зник у червні 2014 року і повернувся через сім років

За поданням старшого слідчого Національної поліції України, оперативно-розшукову справу стосовно колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Миколи Левченка було закрито, а самого політика було знято з розшуку, повідомила у п’ятницю, 4 червня, Служба безпеки України.

«Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу стосовно нього закрито, а Левченко знятий з розшуку», – повідомив прес-центр СБУ на запит агенції «Інтерфакс-Україна».

У спецслужбі нагадали, що проти Левченка в 2014 році СБУ почала кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 і ч.3 ст.161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У 2015 році йому було повідомлено про підозру, Апеляційний суд Києва дав дозвіл на його затримання.

«Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальним керівником у справі в квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому цього року слідчі Нацполіції самі прийняли рішення про закриття кримінального провадження взагалі. У той же час служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, повинні понести покарання в рамках закону. СБУ буде продовжувати роботу в цьому напрямку », – наголосили у спецслужбі.

Про те, що Микола Левченко повернувся в Україну, стало відомо у четвер, 3 червня. Він також виграв суд проти України у Європейському суді з прав людини і тепер держава повинна виплатити йому 1100 євро компенсації.

Левченко зник у червні 2014 року. В лютому 2014 року він посприяв виступу так званого «народного губернатора» Донецької області Павла Губарєва на сесії Донецької міськради, після якого у Донецьку фактично почалися заворушення, які згодом призвели до захоплення бойовиками органів державної та місцевої влади і початку бойових дій.