Микола Левченко сфотографувався зі своїм адвокатом у Києві

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Микола Левченко повернувся в Україну. Він також виграв позов проти України у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), внаслідок чого Україна зобов’язана виплатити йому 1100 євро компенсації, повідомив його адвокат Олег Курчин.

«Адвокатське об’єднання “Курчин і Партнери” виграло справу в ЄСПЛ проти України в інтересах Миколи Левченка і зобов'язало виплатити компенсацію клієнту в сумі 1100 євро, чим поставило крапку в справах, які були внесені в ЄРДР [Єдиний реєстр досудових розслідувань]», – написав Курчин у Facebook у четвер, 3 червня і додав до свого допису фотографію з Левченком. Знімок був зроблений біля офісу адвоката в Києві.

Як пишуть «Новости Донбасса», ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Левченко в березні 2020 року. Предметом розгляду було названо невиконання прокуратурою Київської області рішення суду про закриття кримінального провадження проти екс-нардепа, а також «порушення розумних строків».

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Як зазначив журналіст і представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський, Микола Левченко, який на той час був народним депутатом, 28 лютого 2014 року допоміг так званому народному губернатору Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії. Сам Левченко майже через місяць після цього заявив, що не схвалює подальші дії Губарєва.

«Я звернувся до депутатів міськради, коли Губарєву не давали слова, щоб йому дали можливість висловитися. У цьому полягала моя підтримка. Я вважаю, що потрібно давати людям висловитися», – зазначив Левченко у березні 2021 року, будучи головою обласного осередку «Партії регіонів» на Донеччині.

За його словами, подальші дії Губарєва він не схвалює. «Після того, як він або хтось почав заклики захоплювати адмінбудівлі і мітинги вийшли з правового поля – з цим я не згоден. Це я не підтримую », – додав тоді Левченко.

Розшук Миколи Левченка і кримінальна справа проти нього: що відомо

Про зникнення Миколи Левченка стало відомо в червні 2014 року. Микола Левченко перебував у розшуку в Україні з 2015 року. Довгий час політик жив у Росії. На сайті МВС даних про розшук Левченка вже немає.

В Україні Левченку заочно оголосили підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Сам екс-регіонал називав кримінальне провадження проти себе політичним переслідуванням.

25 травня 2018 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру Київської області закрити кримінальне провадження проти Левченка. Однак прокуратура рішення не виконала. Суд аргументував своє рішення тим, що сторона обвинувачення не довела зв'язок заяв Левченка з заворушеннями на території Донецької та Луганської областей, створенням основи для ескалації конфлікту і подальшого розпалювання ворожнечі на території країни.

Рішення виніс суддя Олег Лінник, після чого подав у відставку. У травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти працівника прокуратури через відмову виконати рішення суду.

Олег Лінник також відомий у ЗМІ як суддя, який засудив до умовного терміну керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія.