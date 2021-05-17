Бенес Айо принаймі з 2020 року перебуває на території Росії, де має політичний притулок

Суд в Ризі заочно засудив колишнього бойовика «Л/ДНР» Бенеса Айо на прізвисько «Чорний Ленін» до двох років та шести місяців позбавлення волі. Він закликав до ліквідації державної незалежності Латвії. Про це в понеділок, 17 травня, повідомило балтійське інформагентство LETA.

Айо визнали винним за трьома кримінальними статтями – заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності та заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Його засудили до двох років та шести місяців в’язниці з випробувальним терміном в один рік. Він ще може подати апеляцію на це рішення. Суд був заочним, оскільки бойовик перебуває в розшуку вже кілька років. Відомо, що він мешкає в Росії.

Що відомо про Бенеса Айо

Відомий також як «Чорний Ленін». Народився в латиському місті Резекне в сім’ї угандійця та росіянки, навчався у Великій Британії. Колишній член неофашистської Націонал-більшовицької партії Росії.

Під час російської окупації в 2014 році поїхав до Криму, де перебував у «місцевій самообороні». Після цього відправився до Донецька та вступив до лав терористів з «ДНР».

Латвія оголосила його в розшук ще у 2015 році. Росія його затримала за запитом Інтерполу у 2020 році, однак згодом відпустила та надала політичний притулок.