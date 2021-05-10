Рафаеля Лусваргі засудили в Україні за тероризм у 2019 році, однак згодом передали бойовикам під час обміну

36-річного бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на боці терористичної організації «ДНР», затримали на батьківщині за незаконне зберігання наркотиків та боєприпасів. Про це повідомив бразильський сайт Globo.

Поліцейські зупинили Лусваргі та 25-річного чоловіка під час патрулювання в муніципалітеті Презіденті-Пруденті. Сайт зазначає, що один із чоловіків дав неправдиві свідчення про себе, однак згодом поліція виявила, що це Рафаель Лусваргі. Інший чоловік під час допиту заявив, що хотів купити в нього марихуану.

Екс-бойовик «ДНР» зізнався поліцейським, що в нього вдома зберігаються наркотики та патрони. Під час обшуку у його будинку знайшли 25 кг марихуани, пакет із кокаїном та 350 патронів.

Лусваргі заявив, що приїхав в муніципалітет Презіденті-Пруденті в пошуках роботи, а боєприписи та наркотики він зберігав вдома нібито на прохання невідомих, які платили йому 3000 бразильських реалів на місяць (приблизно 15,5 тис. грн).

Що відомо про Рафаеля Лусваргі

За даними українських правоохоронних органів, бразилець Рафаель Лусваргі воював на боці терористичної організації «ДНР» у 2014-2015 році. Його затримала СБУ у 2016 році, коли той намагався в’їхати до України.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти знайшли бойовика у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП) у Києві. Згодом Рафаеля Лусваргі затримали праворадикальні активісти та передали його до СБУ.

2 травня 2019 року суд засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в’язниці за звинуваченням в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його передали російським бойовикам під час обміну, який відбувся в грудні 2019 року.