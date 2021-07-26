Українські воїни відкрили вогонь у відповідь на обстріли російських окупантів

Російські окупанти із важкої артилерії обстріляли позиції українських військових на Донбасі в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це в понеділок, 26 липня, повідомив штаб операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілу чотири бійці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування, їх госпіталізували. Стан здоров’я в п’ятьох військових задовільний, один боєць отримав поранення середнього ступеню важкості та ще один перебуває у важкому стані.

На обстріли російських окупантів українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Україна вже повідомила про дії росіян для ОБСЄ.

Нагадаємо, що російські найманці упродовж 25 липня 11 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.