Безпілотник ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка на Луганщині. Про це повідомила прес-служба ООС.

«Це дванадцять 122 мм буксированих гаубиць Д-30А “Жаба” та дванадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 “Гвоздика”, одна 100 мм буксирована протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра», – йдеться у повідомленні.

Поза межами виділених місць зберігання виявлено 24 танки Т-72, Т-64, 7 буксированих мінометів, 4 ЗРК 9К35 «Стріла 10», 89 БТР, БМП та БРДМ.

На полігоні в районі тимчасово окупованого населеного пункту Міусинськ Місією зафіксовано 46 танків, 13 буксированих гаубиць, 2 реактивних системи залпового вогню та 47 бойових броньованих машин, які розміщені поза межами виділених місць зберігання.

«Перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних військ з наступною ротацією на лінії розмежування», – додали в ООС.

Крім того, спецмісія ОБСЄ вкторе фіксує численні випадки перешкоджання допуску представників Місії з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території.

Зокрема, на блокпостах окупованих населених пунктів Старомихайлівка, Олександрівське, Новоазовськ, «розмінування та інженерні роботи в цьому районі», «проведенням антитерористичної операції у цьому районі», а інколи й не надаючи жодних пояснень.

Окрім того, на всіх без виключення блокпостах спостерігачі фіксували факт проїзду цивільних автомобілів в обох напрямках.