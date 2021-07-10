Російські найманці продовжують систематично перешкоджати роботі СММ ОБСЄ на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, Про це повідомила Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню.

У звіті СММ ОБСЄ від 8 липня 2021 зазначено про недопуск патруля місії на блокпостах збройних формувань поблизу окупованих населених пунктів Молодий Шахтар і Новоазовськ, посилаючись на накази від командирів і проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі.

Зазначається, що спостерігачі не змогли отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння і до місць розміщення відведеного важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних українському уряду районах Донецької області, оскільки найманці наказали спостерігачам покинути ці райони, посилаючись на накази від командирів.

Також поблизу населеного пункту Довге найманці заборонили патрулю місії перебувати в цьому районі.

БПЛА місії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння, здійснюючи проліт на непідконтрольній Уряду України території над населеними пунктами Харцизьк, Липське та Піонерське. Під час останнього польоту команда місії втратила контроль над просторовим положенням БПЛА. Спостерігачам не вдалося повернути літальний апарат.

У місії вважають, що такими діями найманці намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень.