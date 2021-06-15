Росія погрожує повністю зупинити роботу спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це на спільному брифінгу з главою МЗС Швеції і чинною очільницею ОБСЄ Анн Лінде у вівторок заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда».

«У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій», – сказав міністр.

За його словами, мета цих зусиль «для всіх очевидна: Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили хоча б що-небудь з тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону».

«Україна наполягає, що ця місія, в "Гуково" і "Донецьку", має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити лише принципова позиція цієї організації», – додав він.

Нагадаємо, що 28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандату місії спостерігачів ОБСЄ на прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» до 31 липня. У той час як стандартно мандат місії продовжують на чотиримісячний період, цього разу РФ скоротила продовження до двох місяців.