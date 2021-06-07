Російські окупанти глушать засобами радіоелектронної боротьби безпілотники ОБСЄ на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Як зазначає штаб Операції Об’єднаних сил 7 червня, окупанти вдаються до таких дій для дискредитації Збройних сил України.

Окупанти в основному глушать безпілотники моніторингової місії над підконтрольною Україні територією в місцях зльоту та посадки в районі населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та Бахмут.

Діяльність російських «глушилок» зафіксували біля Донецька, Горлівки, Первомайська та Безіменного. Створена зона глушіння дозволяє росіянам перешкоджати польотам безпілотників ОБСЄ фактично вздовж всього маршруту.

Найбільш інтенсивні перешкоди фіксували безпосередньо під час посадки на підконтрольній Україні території. Так, протягом березня-квітня були виведені з ладу три безпілотники ОБСЄ, а їх польоти були відкладені майже на місяць.

Ситуація на Донбасі

Режим припинення вогню запрацював з липня 2020 року. Утім, вже на початку березня 2021 року територисти «ДНР» заявили про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових. Так, з початку нового перемир’я загинули понад 30 українських воїнів.