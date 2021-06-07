Засідання Тристоронньої контактної групи відбудуться вже 8 та 9 червня. Сторони у форматі відеоконференцій обговорять 6 питань. Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації.

8 червня відбудуться відеоконференції чотирьох підгруп:

робоча група з питань безпеки;

робоча група з політичних питань;

гуманітарна група;

економічна група.

На 9 червня заплановане загальне засідання ТКГ, на якому обвговорять:

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

вдосконалення контрольного механізму;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що раніше перший президент України та глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснивдеякі складові щодо повернення Донбасу в Україну.

За словами Кравчука, якщо буде референдум, де винесуть «донбаське питання» на голосування, то зробити це потрібно делікатно, щоб не відштовхнути людей, які хочуть, щоб Донбас залишився частиною України.