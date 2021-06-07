Перший президент України та глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив деякі складові щодо повернення Донбасу в Україну. Про це Кравчук повідомив в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

За словами Кравчука, якщо буде референдум, де винесуть «донбаське питання» на голосування, то зробити це потрібно делікатно, щоб не відштовхнути людей, які хочуть, щоб Донбас залишився частиною України.

Крім того, Кравчук підкреслив, що він не знає як може бути сформульоване питання про Донбас, у зв'язку з чим такі прогнози повинні бути більш ніж обережними.

«Він не повинен бути сформульований в лоб:" ви хочете цих людей або не хочете?". Так не можна. Треба так делікатно сформулювати, щоб не образити тих, кого ми хочемо прийняти, і не відштовхнути їх», – повідомив Кравчук.

Він також назвав основні складові реінтеграції цих території в Україну. Окремим питанням має бути позначена мова. Кравчук вважає, що це питання потрібно обов'язково вирішити законодавчо, щоб після російсько-української війни, мешканці Донбасу отримали певний час, на ментальне прийняття української мови як єдиної державної.

Крім того, за словами Кравчука, слід розробити вільну економічну зону та інвестиції у відродження Донбасу. При впровадженні в життя цих складових Донбас повернути в Україну ментально стане можливим, підкреслив перший президент України.