Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно засудив бойовика терористичної організації «ДНР» до довічного ув’язнення за осбтріл автобуса під Волновахою 2015 року, в результаті чого загинули 12 пасажирів. Про це йдеться в рішення суду.

Зазначено, що громадянин Ш. вступив до терористичної організації «Донецька народна республіка» у квітні 2014 року і до травня 2015 командував батальйоном бригади «Оплот».

З січня 2015 року бойовик керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи. Тоді в результаті обстрілу автобуса Златоустівка - Донецьк 12 пасажирів загинуло та ще 19 дістали поранення.

Обстріл автобуса під Волновахою

13 січня 2015 року на блокпосту ЗСУ поблизу Волновахи бойовики обстріляли рейсовий автобус, у результаті загинули 12 і були поранені 19 мирних жителів.

О 14 годині 25 хвилин по пункту контролю, на якому проходив перевірку автобус «Златоустівка-Донецьк» із 40 мирними жителями, терористи випустили 88 некерованих снарядів з реактивних артилерійських систем БМ-21 «Град». Один із цих снарядів, запущених з окупованої території, вибухнув за 12 метрів від автобуса.

Генеральна прокуратура України визнала обстріл терористичним актом. Згодом в СБУ повідомили про підозру двом особам. За версією слідства, до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою причетні головний військовий комісар Пензенської області Росії, полковник Анатолій Синельников і громадянин України, т. зв. «військовий комендант Докучаєвська» Юрій Шпаков.