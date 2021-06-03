Вища рада правосуддя (ВРП) відправила у почесну відставку суддю Наталію Булавіну, яка до війни на Донбасі працювала суддею Краснодонського міськрайонного суду Луганської області, а після війни залишилася на окупованій бойовиками території і працює «головою ради суддів та суддею верховного суду ЛНР». Про це у четвер, 3 червня, повідомив аналітично-адвокаційний центр «Фундація DEJURE».

Після того, як ВРП відправила Булавіну в почесну відставку, вона довічно отримуватиме усі суддівські виплати та пенсію з українського державного бюджету. Які саме виплати отримуватиме Булавіна – не уточнюється, але аналітики зазначили, що вони будуть «багатотисячними».

Як зазначила «Фундація DEJURE», у 2017 році Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) рекомендувала звільнити Булавіну. Крім рекомендації ВККС, Вища рада правосуддя також отримала листа від Служби безпеки України, де йшлося, що Булавіна брала участь у нарадах з обговорення «кримінального та кримінально-процесуального кодексів ЛНР».

У свою чергу ВРП Відмовилась звільняти суддю за поданням ВККС і вирішила, що СБУ надала недостатньо доказів. Тож відправила її у почесну відставку «з багатотисячними виплатами нашим коштом».