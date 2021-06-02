Українські прикордонники оприлюднили записи телефонних розмов під час оборони Луганського прикордонного загону у 2014 році. Уривки розмов опублікувала прес-служба ДПСУ.

Судячи із записів, перші постріли в бік управління Луганського прикордонного загону пролунали в 4:00 ранку 2 червня 2014 року. На той час правоохоронні органи та державні установи міста вже були під контролем проросійських найманців. По суті прикордонний загін тоді був єдиним, хто на той момент дав відсіч окупантам.

170 прикордонників фактично потрапили в облогу, а майже три сотні терористів атакували загін. Вони вели прицільний вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок кварталу «Мирний».

Внаслідок атаки восьмеро охоронців кордону отримали поранення. Під час короткотривалого припинення вогню важкопоранених вдалося вивезти.

При цьому, судячи із записів, у певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників з проханням здатись – шестеро деморалізованих контрактників залишили свої позиції. Щоб підняти бойовий дух, командування вмикало для бійців гімн України.

Станом на 3 червня прикордонники продовжували триматися в облозі, на 15:00 спостерігалося тимчасове перемир'я. Тодішній голова ДПСУ Микола Литвин повідомив, що прикордонники чекають на підкріплення.

4 червня прес-служба Прикордонної служби України повідомила про вихід прикордонників Луганського загону з місця постійної дислокації.