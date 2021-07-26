Російські найманці упродовж 25 липня 11 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Як повідомляється, один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Наразі вони перебувають у лікарні, їхній стан здоров'я називають середньої тяжкості.

Також 25 липня у штабі зафіксували, як безпілотник бойовиків типу «Орлан-10» перетнув лінію зіткнення. Крім того, бойовики чотири рази відкривали вогонь із мінометів і станкових протитанкових гранатометів біля селища Нью-Йорк.

«Неподалік Новозванівки бойовики стріляли з БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Кримського використовували автоматичні станкові гранатомети. Поряд із Причепилівкою бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а біля Південного – зі станкових протитанкових гранатометів», – розповіли у відомстві.

У штабі заявили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, з початку 26 липня бойовики вже тричі порушили «тишу»: стріляли біля Авдіївки, Пісків та Причепилівки.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні в харківському шпиталі помер військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, якого минулого тижня госпіталізували після важкого поранення через обстріли на Луганщині.