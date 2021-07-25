Дмитро Сівоконь помер у харківському госпіталі

У харківському шпиталі помер військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, якого минулого тижня госпіталізували після важкого поранення через обстріли на Луганщині.

Минулого тижня під час артобстрілу з боку російських терористичних військ калібром 152 мм були поранені п’ятеро військовослужбовців. Командир їхньої роти Андрій Беляєв загинув одразу. Дмитро Сівоконь мав серйозні поранення – посічені осколками ноги, осколки у шиї, пневмоторакс, осколки в легенях.

Як розповіла харківська волонтерка Ярина Чаговець у коментарі «Суспільному», пораненого бійця поклали до реанімації, однак вже наступного ранку він опритомнів і самостійно дихав. Пізніше чоловіку стало гірше, тож його під'єднали до апарату штучної вентиляцї легень.

«На жаль, вчора стан сильно погіршився. Близько 16:00 вчора він помер», – сказала Чаговець.

Волонтерка Світлана Сидоренко зазначила, що в чоловіка залишилися дружина й троє дітей: двох із половиною, дев'яти та тринадцяти років.