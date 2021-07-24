Українська сторона відмовилася брати очну участь у переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє «Україна24».

За його словами, українська сторона не погодиться на пропозицію Росії про відновлення очних переговорів у Мінську через політичну та епідеміологічну ситуацію в Білорусі.

«Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми воліємо залишитися в режимі відеоконференції. Друге – це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві презентувати білоруський народ», – заявив Арестович.

Він також висловив переконання, що в такому стані їхати в країну і апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. А тому наразі українські учасники переговорів залишатимуться в режимі відеоконференції.

«Я думаю, найближчим часом все залишиться в режимі відеоконференції. Що стосується країн, які могли б прийняти - це могли бути нейтральні країни, які не є країнами НАТО. У Європі це Австрія, Швейцарія. Пропозиції різні звучали – від Польщі, Туреччини, але згоду повинні надати всі сторони. Чи погодяться росіяни взагалі на перенесення – поки невідомо», – додав радник української делегації в ТКГ.

Зазначимо, що 21 липня представник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов запропонував провести наступне засідання очно в Мінську.