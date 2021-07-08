Санкції пропонується ввести проти 52 вищих посадових осіб Білорусі, серед них є Олександр Лукашенко

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів строком на три роки до 52 посадовців Білорусі. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 7 липня № 749-р, повідомляє «Урядовий портал».

Санкційний список пропонується доповнити 52 вищими посадовими особами Білорусі, серед них:

президент Білорусі – Олександр Лукашенко;

глава НОК Білорусі, радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі і старший син Олександра Лукашенка – Віктор Лукашенко;

прес-секретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт;

глава ЦВК Лілія Єрмошина і члени Центрвиборчкому;

голова КДБ Іван Тертель і його заступники;

керівництво МВС, у тому числі міністр Іван Кубрак і колишній глава відомства Юрій Караєв;

екс-керівник Слідчого комітету Іван Носкевич;

глава адміністрації президента Ігор Сергієнко;

міністр юстиції Олег Слижевский;

начальник слідчого ізолятора «Окрестіно» Іван Соколовський;

колишній голова КДБ Валерій Вакульчик;

колишній генеральний прокурор Олександр Конюк;

керівник Антитерористичного центру Андрій Павлюченко та інші.

Їм буде заборонений вʼїзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені. Надалі список уряд має передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.

Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.

Також санкції пропонують накласти на громадян, причетних у порушенні декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, зокрема громадян України.

На ухвалення відповідного рішення відводиться 1 місяць.

Як інформував ZAXID.NET, у Верховній Раді розглянуть проект постанови про розірвання усіх дипломатичних відносин із Білоруссю, окрім тих, що стосуються питань біженців і політв’язнів.