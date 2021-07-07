Санкції щодо до деяких громадян Білорусі пропонують ввести на три роки

Кабінет міністрів України ухвалив введення обмежувальних заходів проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Відповідне рішення ухвалене без обговорення під час засідання уряду у середу, 7 липня.

Очікується, що протягом місяця список санкцій буде передано на розгляд Ради нацбезпеки та оборони, яка й прийме остаточне рішення щодо їх запровадження.

Так, уряд вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до деяких громадян Білорусі строком на три роки. Водночас не уточнюється хто саме під них попадає.

Рішення Кабміну пов'язане з рішенням Ради Європейського союзу від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до громадян, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі

Також санкції пропонують накласти на громадян, причетних до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, зокрема й громадян України.

Як інформував ZAXID.NET, у Білорусі під час протестів проти переобрання президентом Олександра Лукашенка, які розпочались 9 серпня 2020 року, правоохоронці вбили кількох протестувальників, побили сотні та затримали тисячі людей. Білоруси вимагали перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня 2020 року у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.

Відразу після церемонії низка держав, зокрема Україна, Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Данія, не визнали легітимність Лукашенка. Таку ж позицію зайняли США та Канада.

Євросоюз 2 жовтня 2020 року ввів санкції проти 44 посадовців Білорусі, при цьому Лукашенко у список не потрапив. Президент Франції Емманюель Макрон пояснив таке рішення тим, що введення обмежень проти Лукашенка відбилося б на вимозі Брюсселя почати діалог з опозицією та звільнити політвʼязнів.

Білорусь у відповідь ухвалила власний список санкцій. Незабаром санкції проти Білорусі ввели США, Канада та Велика Британія.

15 вересня Верховна Рада підтримала запровадження санкцій ЄС проти Білорусі.

Вже 6 листопада ЄС розширив санкційний список, додавши туди Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських чиновників.