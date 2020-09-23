Президент Білорусі Олександр Лукашенко у середу, 23 вересня провів свою таємну інавгурацію, після якої низка європейських держав не визнала його легітимності. Білоруське видання TUT.by зібрало реакції країн, які не визнали легітимності президента цієї країни.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації, а сама процедура не мала легітимності, повідомляє Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Естонії висловився з приводу інавгурації Лукашенка в своєму Twitter, назвавши її нелегітимною.

«Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії. Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів для народу Білорусі, щоб вони отримали президента, якого заслуговують», – йдеться в твіті міністра.

Today's illegitimate inauguration of #Lukashenko goes against all principles of democracy.



Lukashenko has clearly lost his mandate.



We call upon free and fair elections for people of #Belarus to get the president they deserve. — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 23, 2020

«У Олександра Лукашенка, інавгурація якого відбулася сьогодні, немає легітимності, щоб керувати своєю країною. Він відповідальний за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні чесними. Словаччина підтримує громадян Білорусі», – повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Латвія також не визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

«Таємна “інавгурація” Олександра Лукашенка в Білорусі не легітимізує фальсифіковані вибори та його статус голови держави. Шкода, що голоси білоруського народу та міжнародної спільноти не мають значення, але лише справжній політичний процес може закінчити політичну кризу в Білорусі», – переконаний міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.

Secret “inauguration” of Alexander Lukashenko in #Belarus does not legitimise election fraud and his status as head of state. Regrettable that voices of Belarusian people and international community do not matter, only genuine political process can end political crisis in Belarus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 23, 2020

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек також заявив про нелегітимність формальної процедури вступу на посаду президента Білорусі.

«Вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Таким чином, результат не є легітимним, тому сьогоднішня інавгурація Олександра Лукашенка також нелегітимна. Чехія повністю підтримує білоруське громадянське суспільство. Білоруси заслуговують на свободу», – йдеться в заяві чиновника.

The elections in #Belarus were neither free nor fair. The result is therefore illegitimate, which is why today's inauguration of Alexander #Lukashenko is also illegitimate. Belarusian civil society has the full support of the Czech Republic. Belarusians deserve #freedom. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 23, 2020

А ось міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виявився значно категоричнішим за своїх колег.

«Який фарс. Підроблені вибори. Підроблена інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма подальшими наслідками», – заявив міністр.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Міністерство закордонних справ Польщі взяло до відома таємну інавгурацію Лукашенка.

«Президент, обраний на недемократичних виборах, не може розглядатися як такий, що здійснює законну владу, незалежно від того, чи є принесення присяги таємним чи офіційним», – сказано в заяві МЗС Польщі.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) September 23, 2020

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи таємну інавгурацію Лукашенка, також заявив про невизнання його легітимності.

«Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада закликає до вільних та чесних виборів для народу Білорусі. Ми погоджуємо наші дії із міжнародними партнерами для належної відповіді», – заявив Шампань.

Також легітимності Лукашенка не визнали США і Європейський Союз.

Білоруська опозиція також не визнала Лукашенка президентом Білорусі, а суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська проголосила себе «єдиним лідером, якого обрав білоруський народ».

«Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним призвела тільки до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз – разом побудувати нову Білорусь », – заявила Тихановська.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.

Після таємної інавгурації Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.