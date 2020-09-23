Низка країн не визнали легітимність Лукашенка після його таємної інавгурації
Світлана Тихановська назвала себе єдиним лідером, якого обрав білоруський народ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко у середу, 23 вересня провів свою таємну інавгурацію, після якої низка європейських держав не визнала його легітимності. Білоруське видання TUT.by зібрало реакції країн, які не визнали легітимності президента цієї країни.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації, а сама процедура не мала легітимності, повідомляє Deutsche Welle.
Міністр закордонних справ Естонії висловився з приводу інавгурації Лукашенка в своєму Twitter, назвавши її нелегітимною.
«Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії. Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів для народу Білорусі, щоб вони отримали президента, якого заслуговують», – йдеться в твіті міністра.
«У Олександра Лукашенка, інавгурація якого відбулася сьогодні, немає легітимності, щоб керувати своєю країною. Він відповідальний за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні чесними. Словаччина підтримує громадян Білорусі», – повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.
Латвія також не визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
«Таємна “інавгурація” Олександра Лукашенка в Білорусі не легітимізує фальсифіковані вибори та його статус голови держави. Шкода, що голоси білоруського народу та міжнародної спільноти не мають значення, але лише справжній політичний процес може закінчити політичну кризу в Білорусі», – переконаний міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек також заявив про нелегітимність формальної процедури вступу на посаду президента Білорусі.
«Вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Таким чином, результат не є легітимним, тому сьогоднішня інавгурація Олександра Лукашенка також нелегітимна. Чехія повністю підтримує білоруське громадянське суспільство. Білоруси заслуговують на свободу», – йдеться в заяві чиновника.
А ось міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виявився значно категоричнішим за своїх колег.
«Який фарс. Підроблені вибори. Підроблена інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма подальшими наслідками», – заявив міністр.
Міністерство закордонних справ Польщі взяло до відома таємну інавгурацію Лукашенка.
«Президент, обраний на недемократичних виборах, не може розглядатися як такий, що здійснює законну владу, незалежно від того, чи є принесення присяги таємним чи офіційним», – сказано в заяві МЗС Польщі.
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи таємну інавгурацію Лукашенка, також заявив про невизнання його легітимності.
«Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада закликає до вільних та чесних виборів для народу Білорусі. Ми погоджуємо наші дії із міжнародними партнерами для належної відповіді», – заявив Шампань.
Також легітимності Лукашенка не визнали США і Європейський Союз.
Білоруська опозиція також не визнала Лукашенка президентом Білорусі, а суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська проголосила себе «єдиним лідером, якого обрав білоруський народ».
«Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним призвела тільки до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз – разом побудувати нову Білорусь », – заявила Тихановська.
Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.
Після таємної інавгурації Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.
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