Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента

У Мінську провели таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Тепер він офіційно вступив на посаду президента.

«Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації в ці хвилини проходить у Палаці Незалежності», – повідомило державне інформаційне агентство «БелТА».

Агенство повідомило, що на церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей – посадових осіб, депутатів, керівників державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячів науки, культури та спорту.

Провладний канал у Telegram «Пул Первого» опублікував також фотографію інавгурації.

Відповідно до Конституції Білорусі, президент вступає на посаду після складання присяги такого змісту: «Вступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати й охороняти права і свободи людини та громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки».

Зазначимо, що дату інавгурації Лукашенка не анонсували, а саму церемонію не транслювали. Незалежні ЗМІ повідомляють, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

Нагадаємо, що у Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Після завершення голосування в країні оприлюднили результати державного екзит-полу. За чинного главу держави Олександра Лукашенка (він 26 років на посаді) проголосували 79,7% виборців. За попередніми результатами виборів, Лукашенко здобув 80,23%, а в опозиційної кандидатки Світлани Тихановської – 9,90%.

Після оголошення результатів виборів люди вийшли на протест проти діючої влади у різних містах Білорусі. МВС Білорусі заявило, що на акціях протесту було затримано близько 3 тис. людей. На наступний день, 10 серпня, увечері люди знову вийшли на вулиці – протести відбувалися у центрі Мінська та у інших білоруських містах. Акції протесту у зв'язку із незгодою з результатами президентських виборів у Білорусі тривають досі.

15 вересня Верховна Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Республіці Білорусь, де заявила, що президентські вибори у Білорусі були недемократичними, а їхні результати – сфальсифіковані. Верховна Рада підтримала запровадження санкцій ЄС проти Білорусі.