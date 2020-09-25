Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Мінськ, 23 вересня 2020 року

Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало реакцію інших країн, зокрема України, які відмовилися визнати легітимність Олександра Лукашенка, інавгурацію якого провели 23 вересня.

МЗС Білорусі вважає, що позиці країн Заходу щодо легітимності Лукашенка, «жодною мірою не відображають думки переважної більшості міжнародної спільноти».

«Білоруський народ не потребує «легітимізації» своєї влади з боку самоназваних факультативних «легітиматорів». Це питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави ніяк не відображають думки переважної більшості міжнародної спільноти», – йдеться в заяві, оприлюдненій ввечері у четвер, 24 вересня.

МЗС Білорусі дорікнуло Україні за відмову визнати Лукашенка президентом.

«Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми «просунутими» оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації. Складається відчуття, що саме «навчитися вчити» поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва. При цьому покликані догодити модним трендам заяви звучать від представника уряду сусідньої держави, яку Білорусь щиро і безкорисливо підтримує, зайнявши абсолютно незалежну і самостійну позицію», – заявили у МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 23 вересня 2020 року у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Країни ЄС і США 23 вересня заявили, що відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі, після його несподіваної інавгурації 23 вересня, яка викликала посилення масових протестів по всій країні.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «з огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави».