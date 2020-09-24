Більшість українців на фоні протестів та побиття людей у Білорусі стали на бік протестувальників, а не влади на чолі з Олександром Лукашенком

Майже третя частина населення України, а саме 31,3%, підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас на стороні протестувальників – 45,3%. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респондентів запитували: «Як ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого ви більше підтримує – тих, хто протестує, чи Лукашенка?».

У КМІС також зазначають, що якщо у західних та центральних регіонах більше тих, хто підтримує протестувальників, то у північних і східних — тих, хто за Лукашенка.

«За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. О. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів. Якщо на Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує протестувальників, то на Півдні і Сході – тих, хто підтримує О. Лукашенка», – йдеться в повідомленні.

Також КМІС дослідив підтримку протестів у Білорусі виборцями різних політичних сил.

Так, 48,7% серед виборців партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради підтримують протестувальників, 29,9% - Лукашенка. Серед виборців «Європейської солідарності» 80,1% підтримують протестувальників, 4,3% - Лукашенка. Серед виборців «Опозиційної платформи - За життя» - 12,9% підтримують протестувальників, 66,8% - Лукашенка. Серед виборців «Батьківщини» - 52,1% підтримують протестувальників, 35,7% - Лукашенка. Серед виборців «Радикальної партії Ляшка» 51,4% підтримують протестувальників, 34,9% - Лукашенка. Серед виборців «Партії Шарія» 15,9% підтримують протестувальників, 71,2% - Лукашенка.

Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, (computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Зазначимо, що за офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на виборах президента 9 серпня. Проте є численні свідчення масових фальсифікацій на його користь.

Білоруси вже понад місяць протестують проти фальсифікацій, але місцеві силовики жорстоко розганяють мітинги. Є інформація про щонайменше 5 загиблих.

Після таємної інавгурації 23 вересня Україна офіційно заявила, що не визнає Лукашенка президентом.