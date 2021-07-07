Віктор Бабарико утримувався під вартою з червня 2020 року «лише тому, що намагався реалізувати своє політичне право брати участь у президентських виборах в серпні 2020 року як кандидат»

Європейський союз вимагає «негайного і безумовного звільнення» білоруського політика Віктора Бабарика і всіх затриманих журналістів та осіб, які потрапили за ґрати за те, що захищали свої основоположні права. Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано, оприлюдненій 6 липня.

Так, наголошується, що Віктор Бабарико, засуджений до 14 років в’язниці, утримувався під вартою з червня 2020 року «лише тому, що намагався реалізувати своє політичне право брати участь у президентських виборах в серпні 2020 року як кандидат».

У Євросоюзі зауважили, що цей вирок є лише одним зі щонайменше 125 несправедливих і довільних вироків, нещодавно ухвалених у результаті політично мотивованих судових процесів. У заяві також наголошується, що ці процеси часто проводилися непублічно і без дотримання належних процедур.

Євросоюз вважає, що режим у Мінську «має зупинити репресії та несправедливість і притягнути винних до відповідальності». У Брюсселі далі закликають до всеосяжного політичного діалогу з представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства. У керівництві Євросоюзу вважають, що такий діалог міг би, за сприяння ОБСЄ, вести до нових, вільних і справедливих виборів.

Хто такий Віктор Бабарико

Віктор Бабарико – був головою «Бєлгазпромбанку», яка є дочірньою фірмою «Газпромбанку», що належить російському «Газпрому». Свою посаду він покинув ще у травні 2020 року.

Після оголошення про намір взяти участь у виборах Бабарико покинув свою посаду у «Бєлгазпромбанку». Одразу після цього правоохоронці почали чинити тиск на банк, зокрема проводити обшуки.А президент країни Олександр Лукашенко звинуватив Бабарика в корупції.

22 червня Віктора Бабарико та його сина затримало КГБ, за підозрою у відмиванні коштів і ухилянні від сплати податків. Причому в слідчому комітеті заявили, що «за діяльністю Бабарико стояло безпосередньо керівництво «Газпрому». Через порушену кримінальну справу, ЦВК відмовила Бабарико в реєстрації.