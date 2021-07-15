Впродовж четверга двоє бійців ООС отримали осколкові поранення внаслідок обстрілів

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув танкіст з Дніпропетровської області 2002 року народження. Про це повідомили у прес-службі Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

«14 липня в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович, 2002 року народження, мешканець с. Криничувате Софіївського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що штаб ООС у ранішньому зведенні інформував про двох поранених українських військових. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – важкий. Їх обох госпіталізували. Про загибель захисників 14 липня не повідомлялося.

Крім того, у четвер, 15 липня, на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.