Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще трьох поранено
Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню
У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 9 липня, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє військовослужбовців постраждали. Про це повідомили у штабі ООС.
Так, бойовики відкривали вогонь у районі населених пунктів:
- Зайцеве – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- Невельське – з артилерії калібру 122 мм;
- Новотошківське – з мінометів 120-го та 82-го калібрів;
- Піски – з мінометів 120-го калібру;
- Троїцьке – зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів;
- Новозванівка – з мінометів 82-го калібру;
- Новомихайлівка – зі станкових протитанкових і з автоматичних станкових гранатометів;
- Авдіївка – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів;
- Оріхове – з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.
Окрім того, у районі населеного пункту Кримське українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».
Унаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець ООС загинув. Окрім того, троє військових отримали поранення. Наразі бійців доправили до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Станом на 7:00 ранку 10 липня штаб ООС зафіксував ще 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населених пунктів Миронівське, Водяне (біля Донецька), Водяне, що на Приазов'ї, Широкине та Світлодарськ. З початку доби бойових втрат серед українських військових не було.