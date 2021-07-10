У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 9 липня, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє військовослужбовців постраждали. Про це повідомили у штабі ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь у районі населених пунктів:

Зайцеве – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

Невельське – з артилерії калібру 122 мм;

Новотошківське – з мінометів 120-го та 82-го калібрів;

Піски – з мінометів 120-го калібру;

Троїцьке – зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів;

Новозванівка – з мінометів 82-го калібру;

Новомихайлівка – зі станкових протитанкових і з автоматичних станкових гранатометів;

Авдіївка – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів;

Оріхове – з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

Окрім того, у районі населеного пункту Кримське українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Унаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець ООС загинув. Окрім того, троє військових отримали поранення. Наразі бійців доправили до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Станом на 7:00 ранку 10 липня штаб ООС зафіксував ще 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населених пунктів Миронівське, Водяне (біля Донецька), Водяне, що на Приазов'ї, Широкине та Світлодарськ. З початку доби бойових втрат серед українських військових не було.