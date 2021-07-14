Російські окупанти обстріляли українські позиції в зоні бойових дій на Донбасі. Двоє українських військових дістали поранення, один з них – у важкому стані.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, українські бійці дістали поранення в середу, 14 липня. Стан одного одного пораненого – задовільний, іншого – важкий. Їх госпіталізували.

Загалом росіяни 10 разів порушували режим припинення вогню. Вони обстрілювали українські позиції неподалік Луганського, Пісків, Новогригорівки, Світлодарська, Водяного, Красногорівки, Новоолександрівки, Старогнатівки.

Окупанти здійснювали обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів та мінометів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.