Галицький районний суд ув’язнив на 10 років члена терористичної організації «Луганська народна республіка» Олександра Ланшакова, який був командиром взводу в організації бойовиків і обстрілював українські позиції. Зараз Ланшаков перебуває у розшуку, тому фактично його ув'язнити наразі не можуть.

Як вказано у вироку суду за 26 листопада, Олександр Ланшаков протягом 2014-2017 років брав участь у терористичній організації «ЛНР». У 2015 році Ланшакова призначили на посаду командира взводу гвардійської мотострілецької бригади народної міліції «ЛНР». Вступивши до терористичної організації «ЛНР», Ланшаков отримав спеціальну форму, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Місцем дислокації «армійського корпусу народної міліції» є територія колишнього Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка. У складі розвідувального взводу Олександр Ланшаков виходив на лінії розмежування сил АТО та незаконних збройних формувань, під час обстрілював позиції українських військових.

Суддя Віктор Романюк визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації. Суддя взяв до уваги те, що Ланшаков був раніше судимий і не знайшов обставин, які б пом’якшували його вину. Таким чином Галицький районний суд призначив Олександру Ланшакову 10 років тюрми.

Зараз 41-річний Олександр Ланшаков перебуває у розшуку, як особа, що переховується від суду. Терориста зможуть арештувати одразу після того, як знайдуть.