Костянтину Грищенку та Олександру Лавриновичу повідомили про підозру в державній зраді

Офіс генпрокурора повідомив про підозру в держзраді колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу у справі про Харківські угоди. Про це 25 липня повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці розповіли, що у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою з колишніми президентом Віктором Януковичем і прем'єр-міністром Миколою Азаровим, діючи на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України, без фактичного розгляду проекту погодили без зауважень так звані Харківські угоди між Україною та Росією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму

В результаті таких дій у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя замість виведення з України», — додали в Офісі генпрокурора.

У Держбюро розслідувань уточнили, що екс-міністри брали участь у підготовці проекту цієї угоди і організували її узгодження керівниками центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів. Імена підозрюваних не уточняються, але МЗС та Мін'юст на той момент очолювали Костянтин Грищенко та Олександр Лавринович відповідно. Наразі фігуранти справи перебувають за кордоном, тож підозри оголошено заочно.