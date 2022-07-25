Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Демченка

Президент України Володимир Зеленський 25 липня звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка. Про це йдеться у відповідному указі президента.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в документі.

Руслан Демченко почав працювати в МЗС України ще у 1990 році. З 2005 року був главою протоколу та Офісу президента Віктора Ющенка, а у 2010 році перейшов до МЗС, де був заступником міністра. За даними «Європейської правди», Демченко був «сірим кардиналом» МЗС, у міністерстві він відповідав за відносини з Росією. Він також формулював та розсилав у посольства вимоги про те, хто і що має говорити на зовнішньополітичній арені, без його згоди начебто не поширювалась будь-яка інформація від імені МЗС, передають журналісти із посиланням на дипломатів.

Згодом журналісти оприлюднили фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету парламенту з питань нацбезпеки й оборони, які свідчать, що саме Демченко у 2010 році лобіював ухвалення Харківських угод, якими Україна продовжила термін перебування російського флоту в Криму. Відповідно до стенограми, Демченко переконував, що російський флот у Криму – це стабільність для України. Мовляв, перебування флоту РФ сприяє зміцненню загальноєвропейської та регіональної безпеки.

Крім того, дипломат брав участь у засіданні Кабінету міністрів 21 листопада 2013 року, коли уряд на чолі з Миколою Азаровим відмовився від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Також Демченко не підтримував Революцію Гідності.

П'ятий президент України Петро Порошенко призначив Демченка у 2014 році своїм радником. Володимир Зеленський 23 липня 2019 року також призначив Демченка своїм радником. 16 червня 2020-го Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО.