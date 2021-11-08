У 2010 році Руслан Демченко заявляв, що «російський флот у Криму – це стабільність для України»

В Офісі президента присвоїли гриф «Для службового користування» результатам люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Про це ОП проінформував редакцію «Схем».

Журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Руслан Демченко, як високопосадовець, за ознаками підпадає під люстрацію – заборону обіймати державну посаду. З 2010 по 2014 рік він працював заступником міністра закордонних справ. Раніше його прізвище було на сайті Міністерства юстиції у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади», але згодом зникло. Про це журналістам повідомила Тетяна Козаченко, яка з 2014 по 2016 роки працювала директоркою Департаменту з питань люстрації в Міністерстві юстиції України.

«Тепер жодних прізвищ немає, вони у звіті видалили всі прізвища людей, які займали посади. У мене є копія. Перший заступник міністра з 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, обіймав посаду, яка підпадає під заборони. 1164 дні, що перевищує термін, який передбачений законом, як тут зазначено, тобто, особа підпадає під люстрацію. Міністерство юстиції сховало частину інформації, видалили всі прізвища, але вона була у публічному доступі і була у багатьох людей», – розповіла Козаченко.

У Міністерстві юстиції у відповідь на запит журналістів повідомили, що прізвище Демченка, як і інших високопосадовців часів Януковича, із сайту прибрали через «скарги громадян». У 2020-му році перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО Демченко написав заяву, в якій зазначив, що він не підпадає під люстраційне законодавство.

Про це «Схемам» повідомили в Офісі президента. Але результати перевірки на люстрацію не надали. Зазначили, що документи переслали до РНБО. А там повідомили журналістам, що їх не мають. Відповідно до закону «Про очищення влади» відповідальний за перевірку посадовця – керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Схеми» звернулись до нього із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка відносно Демченка і якими були її результати. Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування».

Журналісти звернулись із проханням про коментар до Руслана Демченка. У РНБО відповіли, що «організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи».