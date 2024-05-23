Контррозвідка Служби безпеки України завадила російським спецслужбам сформувати власну агентурну мережу у Харківській області. Про це повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 23 травня.

У відомстві розповіли, що така агентурна група зловмисників мала сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. Для виконання цього завдання росіяни використовували в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю. Чоловік вербував інших засуджених.

«Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів», – повідомили в СБУ.

Росіяни сподівалися, що колаборанти нададуть точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення, а також відомості про систему їх охорони. Це потрібно було окупантам для здійснення диверсійних рейдів у прифронтові райони для уникнення оборонних ліній українських захисників.

Як з’ясувало слідство, ув’язнений був завербований росіянами, ще коли з 2012 року відбував термін ув’язнення на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

«До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України», – йдеться у повідомленні.

Перед тим як потрапити на підконтрольну територію України, чоловік отримав інструкції від своїх кураторів щодо ведення розвідувально-підривної діяльності. Зокрема, після формування у тюрмі власної агентурної мережі він мав дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Наразі слідчі СБУ повідомили російському агенту-в’язню про підозру у державній зраді.