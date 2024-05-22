Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У харківському Вовчанську, де тривають бої з російськими окупантами, СБУ затримала ворожого агента, який збирав інформацію про дислокацію військовослужбовців та озброєння ЗСУ на півночі Харківської області. Ним виявився місцевий підприємець, який зливав розвіддані про Сили оборони, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 22 травня.

Чоловік дізнавався інформацію про розташування важкої артилерії Збройних Сил, яка тримає під контролем рух російських штурмових груп поблизу Вовчанська. Російський агент збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову місцевість під виглядом робочих поїздок, де й фіксував місцезнаходження українських сил.

«Також фігурант “втемну” використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував “потрібну” інформацію під час побутових розмов. Надалі зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки. “Звітуючи” окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці запобігли витоку інформації та затримали російського поплічника. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух та розташування ЗСУ). Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.