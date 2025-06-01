Російська армія зосередила зусилля на кількох основних напрямках

У суботу, 31 травня, на фронті зафіксували нові російські удари та штурми. Найгарячіші бої тривали на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках. Про це у суботу, 31 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми», – заявив він.

Президент додав, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського, який розповів, що на деяких напрямках фіксують збільшену російську активність.

«Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському», – сказав Зеленський.

Сирський 31 травня також зазначав, що ворог значно активізувався на Запорізькому напрямку. Українські військові вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.

«Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора», – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби, 31 травня, загалом зафіксовано 166 боєзіткнень.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6128 обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3055 дронів-камікадзе», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, посол Росії в ООН Васілій Небензя на Радбезі ООН 30 травня заявив, що цілей так званої СВО можна досягти як військовим, так і мирним шляхом. Він підкреслив, що російські війська готові продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно.