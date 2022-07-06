Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових

У відповідь на російську агресію проти України уряд Великої Британії надає 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги, яка охоплює зобов’язання очолити інноваційну програму з навчання до 10 тис. українських новобранців у Сполученому Королівстві. Про це йдеться у заяві британського міністра оборони Бена Воллеса, оприлюдненій на офіційному сайті Палати громад 5 липня.

У заяві зазначається, що нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на полігонах Північно-Східного, Південно-Західного і Південно-Східного регіонів.

Тренерами будуть підрозділи 11 бригади допомоги Сил безпеки – бригади британської армії, яка призначена для підготовки та допомоги іноземним силам. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

«Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до вимог України. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі, конструктивно працюючи з країнами, які готові підтримати або шляхом надання інструкторів, або надання обладнання», – повідомив Воллес.

«Ця діяльність є пріоритетом для Міністерства оборони Сполученого Королівства в рамках непохитних зусиль Великої Британії щодо зміцнення спроможності Збройних Сил України і демонструє незмінне лідерство Великої Британії у відповіді на агресивну війну Росії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок уже у найближчі тижні.