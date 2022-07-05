Україна отримає від Великої Британії десять САУ та боєприпаси до них

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок найближчими днями тижнями.

«Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та останні просування Росії, а прем'єр-міністр проінформував про нову військову техніку Великої Британії, включно з 10 самохідними артилерійськими установками і барожуючими боєприпасами (дрони-камікадзе – ред.), які надійдуть найближчими днями і тижнями», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Джонсон також наголосив, що світ підтримує Україну, а українські збройні сили здатні відвоювати територію, захоплену російськими силами.

Які саме САУ отримає Україна, не уточнюється.

Видання Defense Express зазначає, що десять САУ – це по суті дві неповні артилерійські батареї. Тут може бути одразу два варіанти, який саме тип самохідних гармат Велика Британія планує передати для ЗСУ.

Зокрема, мова може йти AS90 калібру 155 мм, єдиний тип САУ на озброєнні британської армії. Тим більш, що раніше в ЗМІ уже циркулювали натяки, що Лондон готує передачу Україні таких самохідних арт установок.

Якщо таке припущення – вірне, це означатиме, що британські військові «поділяться» з українськими колегами 10% парку своїх самохідних гармат, За даними The Military Balance за 2021 рік, армія Великої Британії мала 89 одиниць AS90.

Ще одним варіантом є імовірна передача перших 10 із понад 20 самохідних артустановок M109, що були викуплені в бельгійської приватної компанії в середині червня 2022 року.

Міністр оборони Бен Уоллес прямо говорив, що Британія придбала ці САУ, щоб відремонтувати і потім передати Збройним Силам України.