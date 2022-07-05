Шотландія та Уельс, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, вирішили виділити загалом 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Про це повідомив британський прем'єр Борис Джонсон увечері 4 липня.

Так, уряд Уельсу виділив 35 млн, а валлійські сім'ї прийняли 3000 вимушених переселенців з України. Ще 65 млн фунтів виділила Шотландія, так само оголосивши про готовність прийняти біженців з України.

«Я дякую уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 млрд фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців», – написав Джонсон.

До слова, 30 червня Велика Британія оголосила про виділення Україні ще 1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,2 млрд доларів) військової допомоги. Гроші мають піти на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та «тисячі одиниць життєво необхідної техніки» для українських військових.

В офісі Джонсона заявили, що це додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ і відновити суверенітет.