Британія анонсувала додаткову військову допомогу Україні на 100 млн фунтів
Шотландія та Уельс виділили значну суму на допомогу ЗСУ
Шотландія та Уельс, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, вирішили виділити загалом 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Про це повідомив британський прем'єр Борис Джонсон увечері 4 липня.
Так, уряд Уельсу виділив 35 млн, а валлійські сім'ї прийняли 3000 вимушених переселенців з України. Ще 65 млн фунтів виділила Шотландія, так само оголосивши про готовність прийняти біженців з України.
«Я дякую уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 млрд фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців», – написав Джонсон.
До слова, 30 червня Велика Британія оголосила про виділення Україні ще 1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,2 млрд доларів) військової допомоги. Гроші мають піти на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та «тисячі одиниць життєво необхідної техніки» для українських військових.
В офісі Джонсона заявили, що це додаткове обладнання є першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ і відновити суверенітет.