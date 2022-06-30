Велика Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів. Це означає, що Велика Британія майже подвоїть військову допомогу Україні, повідомила агенція Bloomberg з посиланням на заяву британського уряду.

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання – це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

«Зброя, обладнання і навчання, які надає Велика Британія, трансформують оборону України проти цього наступу», – йдеться в заяві Джонсона.

Згадана військова підтримка – це доповнення до 1,8 млрд доларів гуманітарної та економічної підтримки, яку Велика Британія надала Україні з лютого. Додаткова допомога збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.