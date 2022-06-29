M270 можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Норвегія посприяє тому, щоб Україна отримала від Великої Британії додаткові реактивні системи залпового вогню M270, надавши британцям три системи для заміщення. Про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на уряд Норвегії.

Як повідомляється, обидві країни співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії (РСЗВ) великої дальності.

«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Потрібно більше зброї, яка є дуже затребуваним потенціалом для України, якого ми б не досягли без тісної співпраці з Великою Британією», – сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Як повідомляється, Норвегія має в наявності реактивні системи залпового вогню, однак вона потребує певної модернізації. Країни домовилися, що Велика Британія отримає норвезькі системи цього озброєння, щоб компенсувати ту кількість MLRS, які будуть відправлені британцями в Україну.

У повідомленні уряду цієї країни, уточнили що йдеться про передачу трьох одиниць РСЗВ. Відомо, що нині на зберіганні у Норвегії є 12 РСЗВ M270.

Окрім того, уряд країни вирішив передати Україні 5 тис. гранат на додаток до вже такої ж кількості наданих.

Реактивна система залпового вогню (MLRS) M270 є перевіреною в боях 227-мм артилерійською установкою, яку випускає компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Вона застосовувати стандартні для цієї установки ракети на максимальну дальність стрільби 80 км.