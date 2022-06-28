Європейський Союз передасть Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних сил України. Про це повідомили у прес-службі представництва ЄС в Україні.

«ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Постачання відбуватиметься в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

У ЄС також зазначили, що логістичне обладнання є частиною допомоги на суму у 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

Як зазначається, ця допомога покликана підвищити загальну стійкість України та допомогти зміцнити спроможність її Збройних сил. Вона включатиме надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталю), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.