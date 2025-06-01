«Лівий Берег» зробить все, аби залишитись в найвищому дивізіоні

У понеділок, 1 червня, відбудуться матчі-відповіді за право виступати в українській Прем’єр-лізі в сезоні 2025/26. За дві путівки боротимуться «Ворскла», «Кудрівка», «Металіст 1925» та «Лівий Берег».

У першому поєдинку «Ворскла», яка в турнірній таблиці УПЛ фінішувала на тринадцятій сходинці, з рахунком 2:1 здолала «Кудрівку», що у Чемпіонській групі Першої ліги фінішувала четвертою. Полтавці залишаються фаворитами, однак пропущений на останніх хвилинах гол не дає підопічним Юрія Максимова розслаблятися. Матч відбудеться у Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім. А. Бутовського і розпочнеться о 13:00. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін (Київська обл.), а за VAR відповідатиме Денис Шурман (Київська обл.).

У ще одному поєдинку «Металіст 1925» прийматиме «Лівий Берег». У першій грі харків’яни мінімально здолали киян з рахунком 1:0. За домовленістю сторін матч знову відбудеться у Києві на стадіоні «Лівий Берег». Початок гри заплановано на 15:30. Судитиме дуель Віталій Романов (Дніпро), а відеоспостереження вестиме Олександр Омельченко (Слов'янськ).

FAVBET фаворитом матчу «Ворскла» – «Кудрівка» вважає полтавців. На їхню перемогу дають 1,57, тоді як успіх суперника оцінюють у 5,90. Нічия котирується у 4,30. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,68, тоді як тотал менше 2,5 – 2,18.

У поєдинку «Металіст 1925» – «Лівий Берег» більше шансів на перемогу у харків’ян – 2,60 проти 2,71. Нічию оцінюють у 3,50. Букмекери чекають на рівну гру – тотал 2,5 більше становить 1,88, тоді як тотал менше 2,5 – 1,98.

Де дивитися матчі-відповіді за вихід в УПЛ

Обидва поєдинки можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.