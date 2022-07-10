У завдання «Мастіфа» входить підтримка висадженого десанту вогнем

Українські захисники оприлюднили відео роботи на британських бойових броньованих машинах Mastiff. Відео оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Mastiff може виконувати функції рухомої броньованої вогневої точки та перевізника піхотинців. Також у завдання «Мастіфа» входить підтримка висадженого десанту вогнем.

Як пише «Українська правда», Велика Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

Як повідомляє АрміяInform, головною особливістю бронемашин західних зразків Mastiff є підвищена стійкість до вражальної дії саморобних вибухових пристроїв і мін. Це забезпечує посилене бронювання днища V-подібної форми.

ББМ оснащені посиленим бронюванням сидінь для захисту військових у разі зіткнення з перешкодами або підриву на мінах. У броні корпусу є унікальний спеціальний матеріал Dyneema Unidirectional), який покращує захист транспортного засобу від мін, пожежі чи вибухів.