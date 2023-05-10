Разом з установками Чехія надасть «досить велику кількість ракет»

Україна отримає військову допомогу від Чехії у вигляді двох протиповітряних комплексів 2K12M «Куб». Про це в інтерв'ю Radiožurnál заявив у середу, 10 травня, президент Чехії Петр Павел.

Він зазначив, що Україна потребує переваги в повітрі, зокрема під час прийдешнього контрнаступу на росіян. Попри те, що президент Чехії ніяк не прокоментував можливу передачу країнами Євросоюзу винищувачів F-16 чи інших літаків для України, він заявив, що Чехія передасть Україні додаткову допомогу у вигляді двох систем ППО.

«Якщо залишити поза увагою те, що Україна вже отримала, тобто майже сотню танків, приблизно стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів, то зараз у процесі перебувають ще дві системи ППО "Куб" із досить великою кількістю ракет», – повідомив Петр Павел.

Він зазначив, що Чехія може надавати боєприпаси Україні не тільки із власних джерел, але і за посередництва третіх країн. Петр Павелл підкреслив, що Чехія активно працює у цій сфері. Крім того, президент Чехії висунув можливість передачі Україні літак Л-159.

«Також варто подумати, чи могли б ми надати Україні наш літак Л-159 з певною перспективою переозброєння. Навіть вони, як літаки безпосередньої бойової підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі», – заявив він.

Зазначимо, 2K12M «Куб» – це радянський зенітно-ракетний комплекс, який взяли на озброєння у 1967 році. Зона ураження такого ППО може сягати до 22 км в довжину та до 7 км у висоту. У склад 2K12M «Куб» входить самохідна пускова установка, самохідна установка розвідки та наведення, а також зенітна керована ракета 3М9.