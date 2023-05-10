Командувач Об’єднаних сил ЗСУ показав збиті російські дрони українськими захисниками

СИЛИ оборони України створюються нові мобільні групи ППО для північних та північно-західних регіонів України, щоб підвищити ефективність протидії російським обстрілам. Про підсилення української ППО повідомив у середу, 10 травня, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Сергій Наєв зазначив, що ЗСУ намагається віднайти найбільш дієві методи для протидії російським атакам з повітря. Крім того, Наєв показав російські безпілотники, які вдалося збити ППО.

«Сьогодні ми підсилюємо систему нашої протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію всюдихідних автомобілів, які обладнані великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України», – заявив Сергій Наєв.

Мобільні групи призначатимуться для оборони повітря на Півночі та Північному Заході України. Зокрема йдеться про Київщину, яка регулярно страждає він атак російських безпілотників.

Нагадаємо, вночі з 7 на 8 травня росіяни атакували Київ 35 ударними БПЛА Shahed. Попри те, що усі дрони вдалося збити українським захисникам, уламки від них спричинили руйнування в місті та поранили п'ятеро людей.